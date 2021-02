Covid: Federmep, per cerimonie non si ripeta errori sci e ristorazione

Decreto Ristori, indicazioni per quanto possibile tempestive sulla r ipresa delle attività del settore e coinvolgimento nei protocolli sanitari. Sono le r ichieste avanzate al nuovo governo da Federmep, la federazione che raccoglie imprese e l iberi professionisti del comparto matrimoni ed eventi, t ra i più colpiti dalle chiusure imposte dall’ inizio della pandemia.

“ Siamo consapevoli che la priorità è arginare la diffusione del virus, ma è necessario che i l nuovo governo sia consapevole che ci sono decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori fermi da mesi, senza alcuna certezza su quando potranno tornare a svolgere la loro professione, e per di più senza r istori. Per mesi abbiamo invocato di abbandonare la strada dei codici Ateco e del parametro di aprile, ottenendo dal precedente governo la garanzia che i l decreto Ristori 5 sarebbe andato in quella direzione. La crisi di governo ha causato un r i tardo che ora chiediamo venga recuperato”, spiega la presidente di Federmep Serena Ranieri.

“ I l cinque marzo scadrà i l divieto di tenere feste: salvo auspicabili quanto improbabili miglioramenti della situazione epidemiologica temiamo che sarà prorogato. La r ichiesta che avanziamo è che lo si comunichi tempestivamente, non come accaduto per lo sci e per San Valentino. Hanno diritto di saperlo gli operatori economici del settore così come le decine di migliaia di coppie, alcune giunte al terzo o quarto r invio, che non sanno come comportarsi chiedendo a noi quel che noi non sappiamo. Se dev’ essere aprile - prosegue Ranieri - che aprile sia, ma lo si dica da subito”.

Infine i protocolli per la r ipartenza: “ Sottoporre tutti i partecipanti a tampone rapido prima della festa, come proposto da alcuni, è impercorribile. Chiediamo sin da ora al governo di aprire un confronto con le principali associazioni nazionali del settore perché si arrivi a un protocollo sulla base delle l inee guida già in essere che r iesca a conciliare le esigenze degli operatori e degli sposi. Senza i l luderci che possa essere tutto come prima, ma neanche imporre assurde e infattibili misure”, conclude la presidente di Federmep.

