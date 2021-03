Covid, ragazza di 14 anni in terapia intensiva a Grosseto: «Risponde alle cure»

Sono in miglioramento le condizioni della ragazzina di 14 anni, di Grosseto, ricoverata per Covid nella terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La giovane paziente, che non ha mai avuto bisogno di essere intubata, secondo quanto appreso da fonti mediche risponde positivamente alle terapie somministrate.

IL CASO

Un grave caso di infezione da Covid che colpisce una ragazza giovanissima, a conferma del fatto che questo virus non risparmia nessuno e non colpisce certo soltanto gli anziani. Una ragazzina di appena 14 anni è stata ricoverata in rianimazione a Firenze per complicanze dovute all'infezione da coronavirus: la notizia era stata riportata dal quotidiano La Nazione.

