Coronavirus, 25 decessi e 442 nuovi positivi. Tra i contagiati bimbo di 7 mesi

Coronavirus, oggio sabato 6 marzo in Abruzzo sono stati registrati 442 nuovi positivi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni). Quanto al territorio di appartenenza, 95 sono della provincia dell'Aquila, 140 delal provincia di Chieti, 112 del territorio di Pescara, 93 della zona di Teramo, 2 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). Sono stati eseguiti 5.458 tamponi molecolari e 1.848 test antigenici, 25 deceduti (di cui 6 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 42.046 i pazienti guariti (+425), 13.107 sono gli attualmente positivi (-9), 631 ricoverati in area medica (-26), 86 ricoverati in terapia intensiva (-1), 12.390 in isolamento domiciliare (+18).

Coronavirus a Pescara, madre e figlia morte a distanza di un'ora in due diversi ospedali

Balzano all'occhio i 25 morti: 16 decessi risalgonpo a ieri 5 marzo, 3 a oggi e 5 decessi dei 6 che il bollettino reegionale riferisce ai giorni scorsi, sono morti il 4 marzo. Dodici decessi sono avvenuti in provincia di Pescara, uno dei territorio d'Abruzzo più colpito dal Covid-19 e dalla variante inglese. Tra i decessi anche Antonella Di Emidio, maestra 52enne di Bellante, in provincia di Teramo.

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA