Coronavirus, 323 nuovi positivi e 7 decessi. Il picco contagi si sposta in provincia di Teramo

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati riscontrati 323 nuovi positivi al Covid-19, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni. Quanto al territorio di residenza, 87 vivono in provincia dell'Aquila, 87 in provincia di Chieti, 27 nel territorio di Pescara, 113 nella zona di Teramo, 9 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 4.393 tamponi molecolari e 4.487 test antigenici, 7 i pazienti deceduti (di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl), 45.347 i guariti (+112), 12.840 gli attualmente positivi (+204), 673 i ricoverati in area medica (+24), 93 i ricoverati in terapia intensiva (-1), 12.074 in isolamento domiciliare (+181).

