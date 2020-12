Covid, Basilicata: dal 9 dicembre riapriranno le scuole elementari e medie

Il governatore della Basilicata Vito Bardi ha comunicato che a partire da domani 9 dicembre, nella Regione riapriranno le scuole elementari e medie. Il motivo è legato all'andamento della curva dei contagi da coronavirus: in particolare l'andamento, per quanto riguarda la fascia d'età 6-13 «ha invertito decisamente la rotta, riducendosi dell'81,17 per cento per la scuola secondaria di primo grado e del 55,71 per cento per la scuola primaria». Condizioni favorevoli, quindi, che permettono la riapertura delle scuole. I dati, ha precisato Bardi, sono stati raccolti e trattati dalla task force regionale.

Per quanto riguarda la diminuzione dei pazienti infettati dal Covid, il presidente ha dichiarato che la didattica a distanza ha contribuito a migliorare la situazione. Tuttavia prosegue, nei comuni di Potenza e Matera, lo screening della popolazione scolastica: finora sono stati eseguiti undicimila test rapidi sugli studenti. Infine, il presidente ha comunque raccomandato la cittadinanza a non abbassare la guardia e a «rispettare scrupolosamente i protocolli anticovid», soprattutto nelle scuole.

