Coronavirus, a Roma 45 nuovi casi (100 provincia compresa). D'Amato: «Nel Lazio 157 positivi, solo +4%»

Coronavirus, ecco il bollettino Covid-19 di oggi 4 aprile 2020 per Roma e il Lazio. Dati ancora un volta positivi con la città di Roma che registra 45 nuovi casi, dato che aumenta a 100 con la provincia. A elencare i dati l'assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «Oggi registriamo un dato di 157 casi di positività, continua lieve discesa con un trend al 4%. A Viterbo non si registrano decessi né nuovi casi positivi nelle ultime 24h ed è la prima volta dall’inizio dell’emergenza, a Latina è nata la prima bambina da una madre positiva al COVID-19 ed è andato tutto bene e Roma città prosegue nella lenta discesa nel numero dei casi. Al COVID Hospital di Tor Vergata è deceduto un poliziotto di 59 anni del servizio scorte. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 47 unità nelle ultime 24h arrivando a 439 totali sono due guariti ogni ora. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 12.731 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 13» commenta l’Assessore D’Amato.

I contagi complessivi nel Lazio dall'inizio dell'epidemia

SCHEDA CORONAVIRUS – 3.757 casi positivi di cui 193 in terapia intensiva – 439 guariti – 212 deceduti

ROMA E PROV. – 2.340 casi positivi

ASL LATINA – 351 casi positivi

ASL FROSINONE – 477 casi positivi

ASL VITERBO – 289 casi positivi

ASL RIETI – 300 casi positivi

Coronavirus, il dettaglio nelle Asl romane e del Lazio

Asl Roma 1 – 9 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. Deceduta una donna di 89 anni con gravi patologie pregresse. 1.297 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ricoverato il primo paziente in terapia intensiva al COVID Center San Filippo Neri;

Asl Roma 2 – 22 nuovi casi positivi. 48 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ricoverati i primi 13 pazienti all’Ospedale Pertini. Continuano i controlli nelle case di cura e RSA del territorio;

Asl Roma 3 – 14 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1.379 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Lunedì 6 aprile verrà attivata la terapia intensiva all'Ospedale Grassi;

Asl Roma 4 – 24 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 79 anni e un uomo di 64 anni, entrambi con pregresse patologie. 2.833 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la presa in carico di quattro neonati positivi, tutti in buone condizioni di salute;

Asl Roma 5 – 20 nuovi casi positivi. 2 i pazienti che sono guariti. 1.448 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continua il monitoraggio del Nomentana Hospital e di tutte le RSA e case di riposo del territorio. Individuata assieme ai NAS una casa di riposo abusiva con 14 anziani a Fonte Nuova. A Nerola si sta completando il monitoraggio della popolazione con la collaborazione dello Spallanzani. Al COVID Hospital Palestrina 30 ricoverati, attivato da questa mattina il servizio Centro Mobile di Rianimazione;

Asl Roma 6 – 11 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 69 anni, una donna di 43 anni e una donna di 91 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 3 pazienti sono guariti. 90 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. A Genzano da domani sarà operativo il laboratorio per il test COVID. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio;

Asl di Latina – 17 nuovi casi positivi. Zero i decessi. 2 i pazienti che sono guariti. 3.265 le persone che sono uscite

Asl di Frosinone – 21 nuovi casi positivi. 2 decessi: una donna di 79 anni e un uomo di 74 anni, con patologie pregresse. 8 i pazienti che sono guariti. 307 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Questo pomeriggio partirà la sanificazione del Pronto Soccorso di Alatri da parte dei Vigili del Fuoco;

Asl di Viterbo - Nessun nuovo caso positivo, la prima volta dopo l’inizio dell’emergenza e zero i decessi. 2 pazienti sono guariti. 2032 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano le verifiche nelle case di riposo del territorio;

Asl di Rieti - 19 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 84 anni. 32 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli nel Comune di Contigliano in collaborazione dei medici di medicina generale.

Nell'ambito delle verifiche sulle case di riposo, in una di Contigliano tutti i tamponi sono negativi;

Policlinico Umberto I – 3 pazienti sono guariti. 2 i decessi: una donna di 82 anni e un uomo di 72 anni, entrambi con patologie pregresse;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Dal 7 aprile sarà attivato il laboratorio per il test COVID h24;

Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24;

Policlinico Gemelli - Deceduta una donna di 70 anni. 16 pazienti sono stati dimessi. Operativi 43 posti ordinari e 38 posti di terapia intensiva al COVID Hospital 2 Columbus;

Spallanzani - Domani saranno attivati ulteriori 6 posti letto di terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata - Deceduto l'agente di Polizia di stato di 59 anni del servizio scorte. Profondo cordoglio del Servizio Sanitario Regionale. il 7 Aprile saranno attivati ulteriori 16 posti letto dedicati;

Azienda Ospedaliera San Camillo - Proseguono i lavori per la riattivazione del laboratorio manomesso per il test COVID: operativo da lunedì 6 aprile;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Tutti gli 8 bambini positivi ricoverati sono in condizioni discrete;

IFO: Lunedì 6 aprile sarà operativo il laboratorio per il test COVID;

Università Campus Bio-Medico – Attivo il COVID Center con 9 posti letto di terapia intensiva. Attivato anche il reparto di medicina COVID. Atteso per oggi l'arrivo di un paziente dalla Lombardia.

4 aprile 2020

