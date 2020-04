Coronavirus, in Veneto solo 6 morti in più: 243 nuovi casi, meno ricoverati in terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino Covid-19 di oggi 4 aprile 2020 per la regione Veneto. L'ultimo bollettino della Regione segnala solo 6 decessi in più rispetto al precedente report, per un dato complessivo di 607 vittime (compresi gli anziani morti nelle case di riposo). Ci sono altri 243 nuovi casi di positività al Coronavirus oggi in Veneto, che raggiunge così la quota di 10.824 soggetti infettati dall'inizio dell'epidemia. Continua ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive (U-3), e sui reparti di area non critica (-4). I soggetti attualmente positivi sono 9.306, le persone in isolamento domiciliare 20.058, i negativizzati virologici 911.

