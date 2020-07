Covid, un nuovo contagio a Pescara e nessuno decesso

Un solo nuovo contagio oggi da Covid-19 e nessa persona morta. Il coronavirus, oggi. in Abruzzo ha fatto registrare solo un nuovo caso che si è verificato in provincia di Pescara, su un totale 3.335 postivi totali dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Nessun decesso oggi, ma si sono anche 15 pazienti infetti ricoverati, nessuno però è in terapia intensiva. Sono 102 i contagiati, in buone condizioni di salute, che si trovano in isolamento domiciliare. sotto sorveglianza della Asl di appartenenza. I dimessi e guariti sono 2.750, attualmente i positivi sono 117. Mnetre i test complessivi sono stati 118.745.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA