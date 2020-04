Coronavirus Abruzzo, una app che studia distanze e prenotazioni: la soluzione per andare al mare

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una app per salvare la stagione balneare degli abruzzesi che, per l'assessore regionale al Turismo,, può iniziare il 1 giugno. «La Regione- dice dal litorale di Pescara - ha predisposto unel rispetto del distanziamento sociale come impongono le norme anti contagio da».LEGGI ANCHE --> Coronavirus, la costa dei Trabocchi rifiuta il plexiglass: sì a steward e piccole recinzioni Per andare al mare anche in spiaggia libera ci si dovrà quindi. «I cittadini potranno farlo attraversoche sarà gestita dalla Regione in collaborazione con i titolari degli stabilimenti» spiega Febbo. Che aggiunge: «Tutte le spiagge libere verranno attrezzate cone per accedervi sarà necessario, appunto, prenotarsi in anticipo in modo da avere già assegnato il proprio spazio. Il costo, a- sottolinea l'assessore - sarà a carico della Regione che lo avrà preventivamente concordato con i balneari».Sulla data del 1 giugno Febbo non ha dubbi: «L'ultima parola spetterà al Governo, ma noi saremo pronti. Già da alcuni giorni si stanno sistemando gli stabilimenti». Che dovranno rinunciare, sempre in chiave anti-coronavirus, a una fetta di ombrelloni all'interno dei loro spazi attrezzati: «».Per il sindaco di Pescara,, resterà «». E questo lo temono in particolare i gestori degli stabilimenti, anche se l'obiettivo per tutti è «ripartire quanto prima e con regole chiare che dovranno arrivarci dal governo centrale», chiedonoi del «Trieste» ede «La Prora». Come tanti loro colleghi tirano a lucido le sale da pranzo, i bar e i giardini. Sulla spiaggia, intanto,in attesa che la sabbia venga livellata e «così potremo iniziare a piantare gli ombrelloni», spiegano due ragazzi intenti a sistemare il campo da beach volley.