Covid-19 Frosinone, tre nuovi casi: uno a Paliano e due ad Alatri. Tamponi prima del viaggio, ecco come fare

Tre nuovi casi di Covid-19 in provincia di Frosinone. Dopo quattro giorni a doppio zero, il virus torna a farsi vedere. Si tratta di una persona di Paliano e di due di Alatri. In entrambi i casi si tratta di link familiari, ai quali le autorità sanitarie sono arrivate grazie alle attività di tracciamento. Sono tutti e tre asintomatici. Il contagio, con tutta probabilità, è legato agli spostamenti per le vacanze, che aumentano le possibilità di contatto con persone positive.

Qui sotto la comunicazione del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri:

E a proposito di vacanze la Asl di Frosinone fa sapere che da oggi 12 agosto, coloro che devono recarsi in viaggio verso gli Stati esteri che lo richiedono, possono effettuare i tamponi necessari per la rilevazione del SARS-CoVi2 recandosi presso le strutture drive in della ASL di Frosinone, muniti di ricetta su carta semplice del Medico dell’Ambulatorio della Medicina del Viaggiatore della ASL o del Medico di Medicina Generale, del Pediatra o di un Medico Specialista Ambulatoriale.

I test sono a totale carico dell’assistito, a differenza dei tamponi previsti per motivi di Sanità Pubblica e del controllo della diffusione del Covid che, invece, sono gratuiti per tutti i cittadini individuati dalla ASL nel corso delle indagini epidemiologiche dei casi positivi registrati sul territorio.

Chi è interessato, munito della prescrizione rilasciata come sopra, può recarsi tutti i giorni, esclusi i festivi, presso uno sportello CUP dell'Azienda, per effettuare il pagamento e ricevere una doppia ricevuta. Potrà quindi effettuare il tampone presentando la ricevuta del pagamento al drive in situato presso l’ospedale "Spaziani di Frosinone" (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13) o presso il drive in di Cassino su via Casilina (di fronte vecchio ospedale - aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Il costo del test molecolare diagnostico è di 69,88 euro ed il risultato del tampone sarà disponibile dopo 24 h.

