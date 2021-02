Covid 19: in calo i nuovi casi rispetto al numero di tamponi. Il tasso di positività scende al 6,87%. Salgono invece i decessi: 34

Salgono i test eseguiti rispetto ai tre giorni precedenti, scendono i nuovi casi registrati in rapporto ai tamponi effettuati. Il bollettino di oggi diffuso dal Dipartimento Promozione della Regione Puglia parla di 694 nuovi casi a fronte di 10.100 campioni analizzati. Con queste cifre, scende notevolmente il tasso di positività, oggi pari a 6,87 nuovi casi ogni 100 test (ieri era dell'11,61%; l'altro ieri del 10,06%. Continuano a salire invece i decessi, oggi 34 (ieri 22, il giorno prima 17). Qui il bollettino completo.

Nel dettaglio, i nuovi positivi sono così distribuiti: 237 in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Quanto ai 34 decessi, questa la ripartizione territoriale: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.448.475 test. 93.352 sono i pazienti guariti (quasi duemila in più rispetto a ieri). 39.188 sono i casi attualmente positivi (-1.276 sul giorno precedente). In discesa anche il numero dei pazienti trattati a domicilio e quelli trattati in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 136.195, così suddivisi:

51.653 nella Provincia di Bari;

14.715 nella Provincia di Bat;

10.020 nella Provincia di Brindisi;

28.096 nella Provincia di Foggia;

11.517 nella Provincia di Lecce;

19.480 nella Provincia di Taranto;

568 attribuiti a residenti fuori regione;

146 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA