Covid-19: un nuovo caso, ora sono 32 gli attualmente positivi

PERUGIA - Un nuovo caso di contagio da Covd-19 in Umbria, ma la situazione è comunque sotto controllo. Dopo i sei segnalati casi sabato e i due di domenica, un nuovo caso di coronavirus è stato accertato in Umbria nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati al 3 agosto. Salgono quindi a 32 gli attualmente positivi, mentre sono 1.475 complessivamente i contagi dall'inizio della pandemia. Non si registrano ormai da diversi giorni, nuovi guariti, (fermi a 1.363). Stabili anche i ricoverati, sette, nessuno in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 261 tamponi, 122.665 complessivi. Ultimo aggiornamento: 17:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA