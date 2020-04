Padova, festa con grigliata nel condominio: dodici giovani denunciati e multati

Coronavirus, grigliata abusiva in un condominio oggi a Padova con la partecipazione di 12 ragazzi, tutti denunciati per violazione delle norme anti assembramento. A scoprirla è stata la polizia di Padova intervenuta con diverse pattuglie su segnalazione di vicini di casa. Tutto è cominciato quando sulla linea del 113 è arrivata la segnalazione di un cittadino che denunciava una festa in atto nel condominio di via Trieste al numero civico 6. Sono state subito allertate una squadra del Reparto mobile, diverse pattuglie della Volante e un equipaggio della Digos. All'arrivo, la Polizia ha trovato una dozzina di ragazzi intenti a consumare una grigliata con accompagnamento di musica a pieno volume. Tutti sono stati sanzionati per violazione delle disposizioni governative anti Covid 19. I non residenti in loco, infine, sono stati allontanati e inviati alle rispettive abitazioni.

Coronavirus, dramma Usa. «Sarà una Pearl Harbor». In sole 24 ore oltre 2.500 morti

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA