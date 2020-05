Virus, a Roma 28 nuovi casi (53 nel Lazio). D'Amato: «Trend contagi in calo: 0,7%»

Covid-19, il bollettino di oggi a Roma e nella regione Lazio di oggi, domenica 3 maggio 2020. I nuovi contagi in città sono solo 28 (47 compresa la provincia). In tutto il Lazio i nuovi positivi sono soltanto 53, un tasso di crescita tra i più bassi di sempre. É ottimista l'assessore regionale Alessio D'Amato: «Il trend contagi dei contagi è in discesa al 0,7% e 11 i decessi. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione in vista delle riaperture perché il virus non è stato sconfitto». L'assessore ha anche annunciato che verranno avviati i test di sieroprevalenza tra i farmacisti.

Coronavirus, Lady Gaga in lacrime: «Prego per l'Italia e per i miei parenti in Sicilia»

Asl Roma 1. Registra 13 nuovi casi positivi al Covid-19 e 33 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che proseguono i controlli sulle Rsa e case di riposo del territorio. Raddoppiata l'attività della postazione per il tampone drive-in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio.

Asl Roma 2. Registra 10 nuovi casi positivi al Covid-19 e 4 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Intanto, alla clinica di Latina si sono conclusi i trasferimenti dei pazienti all'Istituto Spallanzani grazie al lavoro dell'Ares 118. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che le Usca-r sono a lavoro per i controlli nelle Rsa e case di cura del territorio. Infine, 3 postazioni per il tampone drive-in sono attive sul territorio.

Coronavirus, il virologo Crisanti: «Apertura a tentoni, senza calcolare il rischio: sono preoccupato»

Asl Roma 3. Registra 5 nuovi casi positivi al Covid-19 e 4 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che con le Usca-r si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica sul territorio. È operativa la postazione per tamponi drive-in di Casal Bernocchi e si lavora per attivare un'altra postazione

Asl Roma 4. «Non si registrano nuovi casi positivi, 269 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sono 3 i decessi: una donna di 61 anni, un uomo di 65 e una donna di 86 anni, tutti con precedenti patologie. Con le Uscar si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica. Sono tre le postazioni di tampone 'drive in' attive sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia». Lo sottoliena l'Asl Roma 4 nel bollettino della task force della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus.

Virus, le regole del sesso per la Fase 2. «Ok baci, ma solo sulle labbra. Saliva contagiosa»

Asl Roma 5. Registra 6 nuovi casi positivi al Covid-19 e 11 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione «Salute Lazio», precisando che continuano i controlli con le Usca-r nelle Rsa e case di riposo del territorio. Intanto sono attive 5 postazioni per tampone drive-in sul territorio.

Asl Roma 6. Si registrano «13 nuovi casi positivi» a Covid-19 «e 4 decessi: un uomo di 85 anni, una donna di 70 anni, una donna di 80 anni e un uomo di 73 anni, tutti con patologie pregresse. Sono 63 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle Rsa e case di riposo del territorio attenzionate». Lo sottolinea l'Asl Roma 6 nel bollettino della task force della Regione Lazio sull'emergenza coronavirus.

Asl di Latina - 3 nuovi casi positivi di cui 1 riferibile alla RSA San Michele che è stato trasferito all’Ospedale Goretti. 0 decessi. 79 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 46 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. Aperta altra postazione per tamponi drive in a Cassino;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 11 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Deceduta una donna di 91 anni. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo. Nella provincia sono 200 i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza COVID;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio;

Policlinico Umberto I – 106 pazienti ricoverati di cui 8 in terapia intensiva. 3 decessi: una donna di 66 anni, una donna di 83 anni e un uomo di 87 anni, tutti con patologie pregresse. 3 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 48 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - Operativo il laboratorio per il test sierologico. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 5 giorni;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 7 giorni. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli - 111 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 18 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito;

Policlinico Tor Vergata – 85 pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente è guarito; Ares 118 - Completato il lavoro di trasferimento dei pazienti della Clinica Latina all’Istituto Spallanzani. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 8 bambini, tutti in condizioni stabili, inclusi i 2 bambini in terapia intensiva. Si segnala l’aumento degli accessi al DEA del Gianicolo: dai 40 dell'inizio emergenza Covid, ai 100 della giornata di ieri;

Università Campus Bio-Medico – 32 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. 2 guariti: padre e figlia di 90 e 58 anni.

Coronavirus, contagi in aumento in Abruzzo: altri 32 casi

Ultimo aggiornamento: 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA