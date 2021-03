Covid, 594 nuovi casi. Aumentano i decessi: 25 in tutta la Puglia, picco di contagi in provincia di Lecce con 117 positivi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 4.560 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 594 casi positivi, cioè il 13% dei test (pressoché invariato rispetto al 13.59% di ieri): 301 sono stati in provincia di Bari, 87 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Taranto, 117 in provincia di Lecce (+33 rispetto agli 84 casi delle 24 ore precdenti), 14 nella provincia BAT, 42 in provincia di Brindisi, casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. (qui il bollettino completo)

Ci sono stati anche 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Taranto. In tutto, dall'inizio della pandemia sono morte 4.122 persone in Puglia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.626.872 test. Sono 116.722 i pazienti guariti. Ieri erano 115.894 (+1360). I casi attualmente positivi sono 35.207. Ieri erano 35.466 (-259).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 156.051 così suddivisi: 60.370 nella provincia di Bari; 16.247 nella provincia di Bat; 11.435 nella provincia di Brindisi; 30.702 nella provincia di Foggia; 13.410 nella provincia di Lecce; 23.077 nella provincia di Taranto; 611attribuiti a residenti fuori regione; 199 provincia di residenza non nota.

