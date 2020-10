Covid, finiti i posti letto in ospedale: anziana muore sull'ambulanza in attesa del ricovero

Dura protesta del sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, per la morte di Maria Giuseppa Palma, 80 anni, «avvenuta in circostanze inaccettabili - scrive il primo cittadino -. Ricoverata nella Rsa di Don Orione è deceduta davanti all’ospedale, a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano (L'Aquila), i cui pochi posti letto erano già occupati».

Sempre dal Don Orione arriva una nota: «Al momento la situazione è stabile all’interno dell’Istituto per anziani e persone fragili. Sono 55 gli ospiti positivi presenti nella struttura, ai quali si aggiungono oggi altri 4 anziani ricoverati nei giorni scorsi e dimessi dagli ospedali del territorio. I ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio sono al momento 10. Don Vittorio Quaranta, direttore dell’Istituto, segue l’evolversi della situazione in isolamento nella sua stanza.

"La situazione è molto critica" e Giuseppe Conte non lo nasconde. Anzi, parlando alla Camera accentua i toni preoccupati usati il giorno prima a palazzo Madama. Ma prima di varare un altro pacchetto di misure attende che siano le Regioni a dispiegare le proprie senza schierare il governo contro quei provvedimenti - come la chiusura delle scuole in Campania e Lombardia - più contestati.