Covid, anziani distanziati in piazza: il sindaco si ferma e fa i complimenti (e lo scatto finisce su Facebook)

Gli anziani si siedono distanziati in piazza e il sindaco fa i complimenti su Facebook. Succede a Gravina in Puglia (Bari) dove il primo cittadino Alesio Valente ha ringraziato un gruppo di anziani per il buon esempio. «A volte capita anche di trovare delle gratificazioni... e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere! Basta osservare le regole!», scrive sul social.

«C’è chi l’ha capito, come questo gruppo di anziani. Ieri sera li ho incontrati per caso, in piazza della Repubblica, durante i controlli con i nostri vigili. Erano disposti esattamente come li ho fotografati. Mi sono fermato e li ho ringraziati per il buon esempio. Quell’esempio che vi offro con questa foto, invitando tutti a prudenza e senso di responsabilità. Un tempo per i più capacchioni si diceva: “Vuoi che ti faccia il disegno?” Ora mi auguro che la foto possa bastare».

A volte capita anche di trovare delle gratificazioni... e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che... Posted by Alesio Valente on Sunday, 11 October 2020

