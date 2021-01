Covid, bambino di 10 anni guarisce dopo 11 giorni di terapia intensiva. La dedica commovente: «Ce l'hai fatta campione»

«Ce l'hai fatta campione», così un infermiere spagnolo ha voluto salutare il «suo eroe» di 10 anni che ha finalmente sconfitto il coronavirus. Si tratta di un post pubblicato su Instagram, in cui l'infermiere Jesus Ledesma, che lavora all'Ospedale La Mancha Centro di Alcazar de San Juan, in Castiglia, ha voluto omaggiare il suo giovane amico. Infatti il bambino ha affrontato ben 11 giorni di terapia intensiva, di cui 6 collegato a un respiratore: un ricovero intenso che ha stupito l'infermiere. Soprattutto per la pazienza e la capacità di sopportazione che il bambino ha dimostrato.

Anche nei momenti più difficili, e durante le lunghe notti in cui il bambino era lontano da casa e dalla sua famiglia a causa del Covid, il personale dell'ospedale non ha mai fatto mancare il suo sostegno al piccolo paziente: «Anche se dormivi, ti accorgevi che eravamo lì e cercavi una mano», ha ricordato Ledesma. Poi il post prosegue: «Non hai mai gettato la spugna, hai lottato instancabilmente pur essendo consapevole molte volte di ciò che stava accadendo. Sei stato un esempio in tutto per tutti». Poi l'infermiere ha concluso dicendo di aver provato «emozione e gioia quando ti ho visto uscire dal reparto con il tuo mantello da eroe. Tutta la squadra ti porterà nel cuore, mio piccolo eroe».

Ultimo aggiornamento: 21:01

