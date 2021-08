Covid, in Basilicata focolaio in centro disabili: 100 contagi nelle ultime 24 ore

Un focolaio - con una trentina di positivi, tra ospiti e operatori - è stato registrato ieri a Venosa (Potenza) nel Centro per disabili dei Padri Trinitari. La Basilicata, su 1.320 tamponi molecolari esaminati nelle ultime 24 ore, ha registrato 100 nuovi casi di coronavirus. La task force regionale ha inoltre reso noto che si sono registrate altre 47 guarigioni.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, terapie intensive in aumento in cinque regioni: Sicilia e... LA SCUOLA Troppi senza vaccino: «In autunno rischiamo di chiudere... LA PROTESTA No vax, domani in piazza contro il Green pass: l'identikit di chi...

Ieri sono state eseguite 3.203 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 399.847 (72,3 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 318.979 (57,7 per cento). In un tweet, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha poi annunciato che sono stati «superati i 400 mila lucani vaccinati con almeno una dose. Siamo ben oltre il 70% della popolazione totale».

Covid, terapie intensive in aumento in cinque regioni: Sicilia e Sardegna al 13%, allarme Calabria