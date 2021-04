Covid a Bitonto: muore Francesco, il telecronista del Bitonto calcio aveva 29 anni

Dramma a Bari: è morto per Covid il 29enne di Bitonto, Francesco Marrone, conosciuto da tutti come Ciccio, telecronista della squadra di calcio cittadino U.S. Bitonto Calcio, una delle più giovani vittime pugliesi della pandemia. È la società sportiva a darne notizia sulla sua pagina facebook.

«Ciao Ciccio - si legge nel post - , sarai per sempre la voce neroverde. Una tragedia immane colpisce il Bitonto e il suo ufficio stampa. Ci lascia a soli 29 anni Ciccio Marrone, il telecronista e la voce ufficiale dei neroverdi». Anche la deputata pugliese del M5S Francesca Anna Ruggiero, di origini bitontine, ha scritto un post sulla morte del 29enne.

Oggi la comunitá cittadina da cui provengo, Bitonto, nel barese, piange la drammatica morte di un ragazzo giovanissimo,... Pubblicato da Francesca Anna Ruggiero su Venerdì 9 aprile 2021

«Oggi la comunità cittadina da cui provengo, Bitonto, - dice - piange la drammatica morte di un ragazzo giovanissimo, Ciccio Marrone, che purtroppo non ha superato la sua battaglia contro il Covid. E' una ferita dolorosa, lancinante, che si somma a quelle aperte dalle tante, troppe vite preziose che il nostro Paese ha perso dall'inizio della pandemia».

