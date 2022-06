Covid, bollettino oggi 23 giugno: 56.166 nuovi casi e 75 morti, tasso di positività al 22,6%

Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.905. Le vittime sono invece 75, in aumento rispetto alle 50 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 248.042 tamponi con il tasso di positività al 22,6%, in aumento rispetto al 21,8% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.064, ovvero 117 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 652.572, quindi 27.559 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.071.634 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.967. I dimessi e i guariti sono 17.251.095, con un incremento di 29.798.