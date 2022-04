Covid, il bollettino di oggi 16 aprile 2022: 63.815 nuovi casi e 133 morti, tasso di positività al 15,5%

Il bollettino Covid di oggi in Italia. Sono 63.815 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 61.555. Le vittime sono invece 133, lo stesso numero registrato ieri.Sono 424.482 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 397.482. Il tasso di positività è al 15%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.878, ovvero 102 in meno rispetto a ieri.

