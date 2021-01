Covid Italia, bollettino 28 gennaio: 14.372 nuovi casi e 492 morti. Giù ricoveri e terapie intensive. Tasso di positività al 5,2%

Coronavirus Italia, il bollettino di giovedì 28 gennaio. Sono 14.372 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (15.204 ieri), 492 i morti (467 ieri), secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 275.179 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 293.770. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%). I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in rianimazione ci sono 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri.

Più casi in Lombardia, crollo in Veneto

Le regioni che fanno registrare il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Lombardia 2.603, Campania 1.313, Emilia Romagna 1.265, Lazio 1.263, Puglia 1.159, Sicilia 994, secondo i dati del ministero della Salute. Il Veneto ha fatto registrare solo 572 casi. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905).

Veneto

Il Veneto si avvicina alla quota dei 310.000 casi Covid dall'inizio dell'epidemia, ma oggi i nuovi contagi crescono meno del solito: +572 nelle ultime 24 ore - riferisce il bollettino della Regione - , per un totale di 309.909 , e 52 decessi, che portano il numero complessivo dei morti a 8.809. Deflette ancora la curva negli ospedali: nei normali reparti medici sono 2.086 (-99) i posti letto occupati da malati Covid, nelle terapie intensive si trovano 283 persone (-7).

Toscana

In Toscana sono 620 i positivi in più rispetto a ieri (605 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 132.749 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 620 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più).

Abruzzo

Sono complessivamente 41718 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 268 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 13 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 27 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità aggiungendo che il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1446 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo).

Marche

Resta alto il numero di positivi giornalieri al coronavirus nelle Marche: nelle ultime ore ne sono stati rilevati 429 tra le nuove diagnosi. Testati in tutto 4.886 tamponi: 2.832 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.044 nello screening con percorso Antigenico) e 2.054 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,1%). Nel Percorso Screening Antigenico in base ai 1.044 test, «riscontrati 59 positivi (da sottoporre a molecolare); rapporto positivi/testati al 6%».

Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+881) e oltre 17 mila antigenici per un totale di oltre 30 mila test, si registrano 1.263 casi positivi (-75), 43 i decessi (-19) e +1.481 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano sotto quota 500. Il valore RT è a 0.73 in calo (il precedente della scorsa rilevazione era 0.94). I tassi di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di area medica tornano entrambi al di sotto della soglia di allerta.







Piemonte

Sono 1.062 i nuovi casi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, pari al 4,8% dei 22.175tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 444 (41,8%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che ha registrato anche altri 43 decessi, di cui 5 nella giornata di oggi, e 936 guariti). In calo i ricoverati: in terapia intensiva sono 151 (- 12 rispetto a ieri; negli altri reparti sono 2.194 (-86). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.122. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 224.916 positivi, 8.736 morti e 203.713 guariti.

Basilicata

Sono 42 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, tutti riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 669 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risultano il decesso di un residente a Matera mentre i lucani guariti sono 55. I lucani attualmente positivi sono 6.719 (-14 rispetto al giorno precedente) di cui 6.643 in isolamento domiciliare. Sono 5.669 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 310 quelle decedute.

Sardegna

Salgono a 37.884 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 237 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 569.235 tamponi (di cui 7.590 antigenici rapidi), con un incremento di 4.490. Il rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 5,2%. Si registrano anche sette decessi (969 in tutto).

Puglia

Su 9.412 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 1.159 casi positivi, pari al 12.3% dei test, in salita rispetto al 10,4% di ieri e all'8,4% di martedì. Gli infetti sono 457 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 55 nella provincia BAT, 234 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, 200 in provincia di Taranto. Sono stati registrati 34 decessi: 20 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 52.348.

Valle d'Aosta

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 97 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano altre vittime. Questi i dati del bollettino giornaliero regionale della Valle d'Aosta.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.624 tamponi molecolari sono stati rilevati 489 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,41%. Sono inoltre 1.536 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 153 casi (9,96%). I decessi registrati sono 20, a cui se ne aggiunge un altro verificatosi il 2 gennaio; si riducono i ricoveri nelle terapie intensive (59) così come quelli in altri reparti (619). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 214.754 casi di positività, 1.265 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.181 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,3%. Purtroppo, si registrano 56 nuovi decessi: 3 a Piacenza (due donne di 86 e 94 anni, e un uomo di 85); 4 in provincia di Parma (due donne di 85 anni e due uomini, rispettivamente di 70 e 71 anni); 10 a Reggio Emilia (cinque donne - di 77, 88, 90, 92 e 94 anni - e cinque uomini - di 43, 79, 83, 88 e 92 anni); 11 nella provincia di Modena (sette donne - una di 76, due di 85, una di 86, una di 88, una di 89 e una di 97 anni - e quattro uomini: uno di 68, due di 74, e uno di 84 anni).

Ultimo aggiornamento: 17:41

