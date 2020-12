Covid Italia, bollettino di oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti. Risale all'11,5% il rapporto tamponi-positivi

​Covid, il bollettino di oggi domenica 6 dicembre 2020 registra 18.887 nuovi casi (ieri erano 21.052) e 564 decessi. Dai dati del nuovo bollettino del ministero della Salute emerge che i guariti o dimessi sono 17.186. Con l'incremento di 564 nuove vittime di Covid nelle ultime 24 ore, sono complessivamente 60.078 le persone morte in Italia a causa del virus dall'inizio dell'emergenza.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 1.552 contagiati e 32 morti: cala ancora... IL DRAMMA Napoli, un altro morto a Poggioreale:arresto cardiocircolatorio per...

Risale all'11,5% il rapporto tamponi-positivi

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 163.550, mentre i nuovi contagi sono stati 18.887 con un rapporto pari all'11,5% (+0,8%).

Miozzo (Cts): « Obbligo vaccino va discusso in Parlamento

«Adesso bisogna comunicare con la gente, tranquillizzarla e convincere i tanti reticenti. Tanta gente è preoccupata per il vaccino ed è legittimo. L'eventuale obbligo di vaccinazione va discusso in Parlamento, intanto le categoria più esposte devono farlo. Ho sottolineato l'aspetto che la maggioranza della popolazione sta seguendo le regole indicate. Poi c'è la categoria dei furbetti cui non permetteremo di distruggere il lavoro che abbiamo fatto», ha detto il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre. «Perché in Italia ci sono più morti rispetto ad altri Paesi? Per tre motivi - ha risposto Miozzo - Popolazione più anziana, poi molti giovani, soprattutto al Sud, vivono in casa con gli anziani stessi e terzo, quando muore un paziente con o per il covid, noi lo categorizziamo come vittima di coronavirus. Non so se gli altri paesi fanno lo stesso».

Ilaria Capua: «Il Natale? Lo passerò da sola». E torna sulla lite con Bassetti

Covid, anziana di 102 anni sopravvissuta alla spagnola e al tumore "batte" il virus due volte

I dati

Lazio, 14 decessi e 1.832 nuovi casi

Nel Lazio oggi 1.632 nuovi casi e 14 decessi. Lo ha comunicato la Regione Lazio. A Roma città il numero dei casi scende sotto quota 900. «Oggi su quasi 20 mila tamponi nel Lazio (-1.406) si registrano 1.632 casi positivi (-151), 14 i decessi (-18) e +886 i guariti. Calano i casi e le terapie intensive. Roma città scende al di sotto dei 900 casì», dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Nella giornata di ieri, per la prima volta, i test antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie hanno superato i test rapidi eseguiti nei laboratori privati - prosegue D'Amato - su oltre 10 mila test antigenici rapidi, 5.571 sono stati eseguiti nelle farmacie e 4.970 nei laboratori».

Emilia Romagna , 88 morti e 1.788 nuovi casi

Sono 1.788 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, dove, nelle ultime 24 ore, sono stati refertati 1.788 tamponi. Si contano 88 vittime, fra loro un uomo di 50 anni in provincia di Bologna. Più della metà dei nuovi positivi (963) sono asintomatici, individuati attraverso il contact tracing e gli screening. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 68.167 (-1.462 rispetto a ieri): le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, sono il 95,6%. I ricoveri in terapia intensiva sono in calo, 241 (-2 rispetto a ieri), mentre aumentano quelli negli altri reparti Covid, 2.736 (+29). Le vittime sono 28 a Bologna, 17 a Ravenna, otto a Modena, sette a Piacenza e Reggio Emilia, sei a Parma, Ferrara e Rimini e tre in provincia di Forlì-Cesena.

Alto Adige , 6 decessi e 248 nuovi casi

In Alto Adige nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 decessi Covid. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.046 tamponi e registrati 248 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono 123 postivi rilevati con test antgenici. 259 persone con Covid-19 sono ricoverate, 151 in cliniche private e altre 32 in terapia intensiva.

Valle d'Aosta, 3 decessi e 987 casi

Tre nuovi decessi, che portano il totale complessivo a 333, e 987 casi positivi attuali, - 69 rispetto a ieri, di cui 102 ricoverati in ospedale, 8 in terapia intensiva e 877 in isolamento domiciliare. Sono i numeri dell'emergenza Coronavirus in Valle d'Aosta resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento della Regione. Da inizio epidemia da Covid 19 i casi positivi sono 6726? + 34, i guariti 5406, + 100, e i tamponi fino ad oggi effettuati 62992, + 335.

<h3>Friuli Venezia Giulia</h3>, 702 nuovi casi e 20 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l'11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall'1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.467, di cui: 8.072 a Trieste, 15.604 a Udine, 7.024 a Pordenone e 4.333 a Gorizia, alle quali si aggiungono 434 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.500. Salgono a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 652 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 1.035, con la seguente suddivisione territoriale: 344 a Trieste, 421 a Udine, 214 a Pordenone e 56 a Gorizia. I totalmente guariti sono 18.932, i clinicamente guariti 469 e le persone in isolamento 14.320.

Covid Italia, bollettino oggi 6 dicembre: 18.887 nuovi casi e 564 morti https://t.co/EsokBLDYqT — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) December 6, 2020

Ultimo aggiornamento: 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA