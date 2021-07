Covid Italia, bollettino 19 luglio: 2.072 contagi e 7 morti. Tasso di positività al 2,3% (+0,4%)

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 luglio 2021. Scendono leggermente i positivi ai test per i Covid individuati nelle ultime 24 ore, sono 2.072 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.127. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 3. Sono 89.089 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 165.269. Il tasso di positività è del 2,3%, in aumento rispetto all'1,9% di ieri.

Covid Italia, bollettino 19 luglio: i dati delle Regioni

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.188 (ieri 1.136), con un aumento di 52 persone rispetto a ieri mentre sono 162 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 16 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.114.129 i guariti (+651) e 47.525 gli attualmente positivi (+1.412).

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.963 casi di positività, 219 in più rispetto a ieri, su un totale di 7.802 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8%, un valore non indicativo dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 28,9 anni. Tra i nuovi positivi 59 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268.

Veneto

Dopo giorni di crescita dei nuovi contagi in Veneto oggi si sono registrati solo 238 casi di positivi al virus, in pratica la a metà rispetto agli oltre 400 quotidiani dei giorni scorsi. Anche oggi, come domenica, nessun nuovo decesso. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 7.038, quasi 2.000 in più rispetto a 7 giorni fa, in cui erano 5.081 Verona rimane la città veneta in testa per nuovi contagi, con 74, seguita da Treviso con 60, a Vicenza ci sono stati invece 46 nuovi infetti, 33 a Venezia, 7 a Belluno e 6 a Padova e Rovigo..

Marche

Nelle Marche 25 positivi al covid con un tasso incidenza cumulativo di 20,70 casi su 100mila abitanti, 15 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva) e nessun decesso, con il totale delle vittime fermo a 3.038. È il quadro dell'andamento del contagio nelle ultime 24 ore. Come ogni lunedì o giorno post festivo è basso il numero dei tamponi esaminati: 814 complessivamente di cui 338 nel percorso diagnostico screening (positività 7,14%), 39 test antigenici del percorso screening (2 positivi da sottoporre al tampone molecolare), 476 tamponi del percorso guariti. Quattordici casi sono stati registrati nella provincia di Pesaro Urbino, 6 in quella di Ancona, 3 in quela di Macerata, 2 di fuori regione. Non ci sono casi nelle province di Ascoli Piceno e di Fermo.

Basilicata

In Basilicata sono 11 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 610 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati in due giorni sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 573..

Sardegna

Salgono a 58.571 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 95 nuovi contagi (138 in meno rispetto al giorno precedente) a fronte di 4.668 tamponi eseguiti, per un tasso di positività che cala al 2%. Si registra anche un nuovo decesso (1.495 in totale). I ricoveri ospedalieri: 57 pazienti in area medica (-3 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 1.825 le persone in isolamento domiciliare e 55.190 i guariti (+7). Sul territorio, dei 58.571 casi positivi complessivamente accertati, 15.754 (+57) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.957 (+28) nel Sud Sardegna, 5.228 a Oristano, 10.986 (+1) a Nuoro, 17.632 (+9) a Sassari.

Campania

Sono 151 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 2.298 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 2 nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore. In Campania sono 10 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 181 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Calabria

Sono 59 i nuovi contagi da Covid in Calabria contro i 39 di ieri ed un minor numero di tamponi fatti. Il tasso di positività sale così al 5,4% contro il 2,25% di ieri. Nessuna vittima è stata registrata nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero, restano stabili a 50 i ricoverati in area medica, mentre salgono a 5 quelli in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono 2.051 (+45) mentre gli isolati a domicilio 1.996 (+44). I nuovi guariti sono 14. Ad oggi sono stati eseguiti 967.073 tamponi con 69.701 positivi. Questi sono i dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Puglia

Oggi lunedì 19 luglio in Puglia sono stati registrati 47 casi su 4.108 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,1%. I nuovi positivi sono 22 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 3 nella provincia Bat, 1 in provincia di Taranto. Sono stati attribuiti due casi di residenza in precedenza non nota. Non è stato registrato alcun decesso. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.781.728 test e sono 1.776 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.243 e sono 245.808 i pazienti guariti.