Covid, il bollettino di oggi 4 ottobre: boom di casi 58.885 (ieri 13.316) e 60 morti

Covid, bollettino oggi 4 ottobre 2022. Tornano a salire i contagi. Sono 58.885 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 13.316), secondo i dati del ministero della Salute. I morti sono 60 (ieri 47). Il tasso di positività è al 20,1% (ieri al 15,5%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 293.096 rispetto ai 85.693 del giorno precedente.

Covid: sono 153 i nuovi positivi e 126 le guarigioni

Bollettino covid di oggi 4 ottobre, i casi in Lombardia

Sono 12.249 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 53.747, per un indice di positività del 22,7%. I morti sono stati 10, per un totale dall'inizio della pandemia di 42.590. I ricoverati negli ospedali regionali sono 731 (+96) e quelli in terapia intensiva 15 (+4).

Salgono i positivi nel Lazio

Nel Lazio su 4.231 tamponi molecolari e 22.331 tamponi antigenici per un totale di 26.562 tamponi, si registrano 4.722 nuovi casi positivi (+3.285), sono 7 i decessi (-1), 458 i ricoverati (+5), 28 le terapie intensive (+2) e +2.703 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.295.

Il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.602.840 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 140), ovvero 15 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.814 (ieri erano 4.520), cioè 294 in più. Gli attualmente positivi sono 491.811. Dimessi e guariti sono 21.933.772, mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 177.257 .