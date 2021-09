Covid Italia, bollettino oggi martedì 7 settembre: 4.720 casi e 71 morti. Tasso positività all'1,5%

Covid in Italia, il bollettino di oggi martedì 7 settembre 2021. Sono ​4.720 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.361. Sono invece 71 le vittime in un giorno, rispetto alle 52 di ieri. Sono 318.865 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 134.393. Il tasso di positività è dell'1,5%, rispetto al 2,5% delle scorse ore. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4307 (ieri 4302), con un aumento di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 563 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.316.077 i guariti (+6.877) e 133.787 gli attualmente positivi (-2.233).

I dati di oggi in Italia

Lazio

Il bollettino di oggi martedì 7 settembre 2021: su 8520 tamponi molecolari e 9139 test antigenici per un totale di 7659 test, si registrano 354 nuovi casi positivi (+59), 5 i decessi (-2), 481 i ricoverati (+12), 63 le terapie intensive (-1) e 555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 181.

Veneto

Risalgono rispetto a ieri i nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 583 positivi in più nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 459.050 dall'inizio della pandemia. Si registrano anche tre decessi, con il totale a 11.704. Scende (-175) il numero degli attuali positivi, che oggi sono 13.067, ma risale il dato ospedaliero, con 242 ricoveri in area non critica (+9) e 54 nelle terapie intensive (+2).

Toscana

In Toscana sono 274.607 i casi di positività al Coronavirus, 303 in più rispetto a ieri (293 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). L'età media dei nuovi casi è 39 anni: il 24% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 9% tra 60 e 79 anni e il 9% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri otto decessi: quattro uomini e quattro donne con un'età media di 75,6 anni, residenti tre nella provincia di Firenze, due in quella di Prato, una in quella di Pisa e due in quella di Grosseto e che portano il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 7.043. In calo i ricoveri: sono 447, cinque in meno rispetto a ieri di cui 53 in terapia intensiva, tre in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana.

Sardegna

Contagi da Covid ancora in calo ma altri tre morti nelle ultime 24 ore in. I nuovi casi accertati sono in tutto 99 sulla base di 2.298 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 8.125 tamponi. Il tasso di positività scende all'1,2 per cento. Le vittime sono un uomo di 83 anni della provincia di Sassari, una donna di 87 residente nella città metropolitana di Cagliari e una persona della provincia di Nuoro di ui non è stata resa nota l'età. Aumenta la pressione nei reparti di terapia intensiva, dove sono ricoverati attualmente 30 pazienti (+2), mentre scende leggermente in area medica, per un totae di 232 (-3) posti letto Covid occupati. Infine, sono 6.029 (-276) le persone ancora in isolamento domiciliare.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 119 nuovi casi di contagio da Covid e 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.424 test giornalieri, per un tasso di positività dello 0.9% (ieri era dell'1.5%). Anche se l'incidenza diminuisce, il numero dei morti rispetto a ieri (2) è più che raddoppiato. Aumenta anche il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 31 rispetto alle 22 di ieri. Su un totale di 4.095 persone attualmente positive in Puglia, 213 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 228). I nuovi casi odierni sono stati individuati 20 in provincia di Bari,14 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 4 nel Brindisino, 18 in provincia di Foggia, 40 nel Leccese, 20 nel Tarantino; 3 casi riguardano residenti fuori regione.

Campania

Sono 311 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 14.352 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 2,16%, in lieve risalita rispetto all'1,87 del giorno precedente. Nel bollettino odierno dell'Unità di crisi sono censite sette nuove vittime, di cui cinque nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti ma registrate ieri. I posti di terapia intensiva occupati sono 26 (-2), quelli di degenza 354 (+3).

Abruzzo

Sono 70 (di età compresa tra 1 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79661. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2534. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 74963 dimessi/guariti (+89 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2164 (-19 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 422 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 8.755 test e tamponi sono state riscontrate 77 positività al Covid 19, pari allo 0,87%. Nel dettaglio, su 3.497 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,77%. Sono inoltre 5.258 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 15 casi (0,29%). Oggi si registra un decesso (donna, 76 anni di Trieste) a cui si somma uno pregresso (uomo, 92 anni di Udine). Scendono a 13 (-2) le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 49 (+1) gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.