Covid, bollettino oggi 21 marzo: 32.573 casi e 119 morti. Tasso di positività al 15%

Sono 32.573 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 60.415. Le vittime sono invece 119 (ieri erano state 93). Sono 218.216 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 370.466. Il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al 16,3% di ieri. Sono invece 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.728 , ovvero 298 in più rispetto a ieri.

