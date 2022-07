Covid, il bollettino di oggi in Italia: 51.208 nuovi contagi e 77 morti

Covid, il bollettino del Ministero della Salute di oggi domenica 24 luglio 2022 in Italia: si registrano 51.208 nuovi contagi e 77 decessi. Aumentano ricoveri (+68), giù intensive (-3). Il tasso di positività è del 19,5%. Nell'ultima settimana, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi di Covid segnalati in Italia è aumentata del 12%. Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità nel suo Report.

COVID: IL BOLLETTINO DI OGGI IN ITALIA

In Italia si registrano 51.208 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, a fronte di 262.032 tamponi processati Sono 77 i decessi per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 170.875. Il tasso di positività si attesta al 19,5% (+0,1%). Calano di tre unità le terapie intensive mentre i ricoveri ordinari crescono di 68. I guariti/dimessi odierni sono 53.793.