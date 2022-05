Covid, bollettino oggi: 30.804 casi e 72 morti. Tasso di positività al 15%

Sono 30.804 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti (164.489 da inizio pandemia). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.454 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,1%. In calo i ricoverati con sintomi Covid: sono in totale 8.655 (-160), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 356, uno in più da ieri. Ancora in calo gli attuali positivi (-11.450), che si attestano a 1.119.914.

APPROFONDIMENTI I DATI Omicron, chi rischia di contagiarsi di nuovo? La maggior parte sono... I RISCHI Omicron 4 e 5, vaccinati protetti «al 10% dalla...

Omicron, chi rischia di contagiarsi di nuovo? La maggior parte sono no vax e no booster