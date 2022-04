Covid, il bollettino di oggi: 53.602 nuovi casi e ​130 morti, tasso di positività al 14%

Covid, il bollettino di oggi: sono 53.602 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 58.861. Le vittime sono invece 130, una in meno rispetto a ieri. Sono 383.073 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 381.239. Il tasso di positività è al 13,9%, in calo rispetto al 15,4% di ieri. Sono 366 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari tornano ancora sotto quota 10mila: sono 9.826, ovvero 116 in meno rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI SALUTE Omicron, eruzioni cutanee per i bambini: cosa dicono gli esperti

Omicron, cosa accadrà in autunno? Bassetti: «Il virus tornerà». Per Galli potrebbe arrivare una «variante buona»