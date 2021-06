Covid Italia, bollettino oggi martedì 29 giugno: 679 casi e 42 morti, tasso di positività a 0,4%

Covid Italia, bollettino oggi martedì 29 giugno. Sono 679 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 389. Sono invece 42 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 28. Delle vittime, 22 arrivano dal ricalcolo della regione Campania sul periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021. Sono 270 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 19 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 5). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.676, in calo di 47 unità rispetto a ieri.

Covid Italia, bollettino: i dati Regione per Regione

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.259.133, i morti 127.542. I dimessi ed i guariti sono invece 4.078.767, con un incremento di 2.493 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 52.824, in calo di 1.858 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 50.878 persone (-1.792).

Lazio

Su quasi 9 mila tamponi molecolari (più 3.925 rispetto a ieri) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, nel Lazio si registrano oggi 46 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 6 rispetto a ieri), con 34 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 2 decessi (meno 3 rispetto a ieri) e 130 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 191 (più 1 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 54 (meno 1 rispetto a ieri). «Oggi zero positivi in 4 province del Lazio: Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo e nessun decesso a Roma. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2 per cento. I casi a Roma città sono a quota 34». Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Campania

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 117 (*) di cui Sintomatici: 37 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 7.371 Tamponi antigenici del giorno: 7.472 Deceduti: 22 (**) ** 0 deceduti nelle ultime 48 ore, 22 deceduti tra novembre 2020 e maggio 2021 ma registrati ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 209 * Posti letto Covid e Offerta privata. Napoli, 29 giugno 2021

Toscana

Altri 18 positivi per Covid (età media 31 anni, dato in netto calo) e due nuovi morti (ad Arezzo e Firenze, età media 76,5 anni) secondo il rapporto delle 24 ore della Regione Toscana sul Covid. Tra i nuovi positivi non c'è nessuno che abbia oltre i 60 anni di età. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente portando il totale a 244.237 dall'inizio della pandemia. Il numero dei deceduti sale a 6.864 totali. I guariti sono stati 159 nelle 24 ore (tutte guarigioni a tampone negativo) e crescono dello 0,1% raggiungendo quota 235.401.

Marche

Sensibile calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche in 24ore: ora sono 25 (-5) di cui quattro in Terapia intensiva (-2), otto in Semintensiva (invariato) e 13 in reparti non intensivi (-3). Sei le persone dimesse in 24ore. Nessun decesso correlato alla pandemia nell'ultima giornata con il totale regionale di vittime che resta 3.036. Lo comunica il Servizio sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono 43 (-1) e nessun paziente Covid è al momento assistito nei pronto soccorso. Continuano a scendere i numeri dei positivi in isolamento domiciliare (1.318; -24) e delle quarantene per contatto con contagiati (1.426; -85). I guariti/dimessi salgono a 99.246 (+37). Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è attualmente di 1.343.

Veneto

Sono 38 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 3 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 425.371, quello delle vittime a 11.615. Gli attuali positivi sono 4.608 (- 108). Lo riferisce il bollettino della Regione. Scendono i numeri clinici: negli ospedali del Veneto sono ricoverati complessivamente 283 malati Covid (- 8), dei quali 260 (-6) nei normali reparti medici, e 23 (-2) nelle terapie intensive.

Basilicata

In Basilicata sono 7 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 642 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 99. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-97). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.642 dosi.