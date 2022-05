Covid, il bollettino di oggi: 42.249 casi e 115 morti: tasso di positività al 14,3%

Covid, il bollettino di oggi: sono in calo a 42.249 (-14mila) i nuovi contagi da Covid con 294mila tamponi (-77mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 115 decessi (-43) e un tasso di positività del 14,3% (-0,7%). In Lombardia sono 6.157 i nuovi positivi, in Campania 4.356 e in Veneto 4.141. Gli attualmente contagiati scendono a 1,04 milioni (-41mila) dei quali 1,03 milioni in isolamento domiciliare. E scendono anche i ricoveri sia in area medica (-167 per un totale di 8.412) che in terapia intensiva (-20, 338). Nelle ultime 24 ore sono 84.344 le persone dimesse o guarite.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Omicron, Ciccozzi: «Stop mascherine troppo presto, diamo un... LE NORME Mascherine in aereo, stop all'obbligo sui voli nell'Ue dal 16... LO STUDIO Omicron, scoperto il "lucchetto" anti-Covid: blocca...

Omicron, Ciccozzi: «Stop mascherine troppo presto, diamo un vantaggio alle mutazioni. Variante 5 preoccupante»