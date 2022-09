Covid, il bollettino di oggi sabato 3 settembre 2022: 17.668 nuovi contagi e 48 morti

Covid, il bollettino di oggi sabato 3 settembre 2022. In Italia ci sono 17.668 nuovi casi di Covid a fronte di 152.452 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 19.160 con 158.970 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 48 decessi, contro i 91 di venerdì). In terapia intensiva sono ricoverati 188 pazienti (-7) mentre i guariti sono 29.816. Tasso di positività all'11,6% (in ribasso rispetto al 12,1% del giorno prima).