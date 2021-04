Covid a Padova, dentista visitava i pazienti in ambulatorio sapendo di essere positiva al virus

MESTRINO - Era positiva al Covid 19, ma invece di stare in quarantena continuava a visitare i suoi pazienti nel suo ambulatorio dentistico. Un’incredibile imprudenza, specialmente per un sanitario, che non è passata inosservata e che ha messo in guai seri la dottoressa. Un paziente, infatti, ha segnalato la vicenda alle autorità e così è scattato un controllo: i carabinieri hanno quindi posto i sigilli pochi giorni fa allo studio medico della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati