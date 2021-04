Covid a Ferrara, intera famiglia ricoverata in ospedale: grave la madre (35 anni) incinta di 6 mesi

Madre, padre, ma anche i loro due figli stanno combattendo contro il Covid a Ferrara. La donna di 35 anni è incinta di 6 mesi ed è in condizioni gravi. Il personale sanitario considera la sua situazione critica e tiene la giovane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Cona.

Ricoverati nello stessa struttura i suoi figli, il più grande di 6 anni mentre il secondo ha un anno e mezzo: entrambi sono positivi al virus ma asintomatici. Rimangono nell'ospedale perché non poteva accudirli nessuno, visto che anche lo zio è positivo e non è nelle condizioni di salute per poter badare a loro. Neanche il padre è in grado. Visto che si trova ricoverato ll'ospedale Delta in terapia sub-intensiva. Un'intera famiglia travolta dal virus.