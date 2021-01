Covid: festa di compleanno in un agriturismo, tutti sanzionati e locale chiuso

Festa di un 18esimo di compleanno finita con l'arrivo dei carabinieri. È successo a Tuscania dove i militari del nucleo operativo e radiomobile, a notte fonda, sono intervenuti in un agriturismo del luogo, sorprendendo dei giovani che stavano festeggiando la maggiore età di una ragazza violando le regole anticovid imposte dal governo.

APPROFONDIMENTI NEGAZIONISTA Infuencer va a una festa e deride chi indossa la mascherina, pochi... FOCOLAIO Covid, festa di compleanno per il gatto provoca 15 contagi LATINA Festa al circolo privato nonostante le norme anti Covid, scatta la...

La festa è stata subito interrotta dai carabinieri che hanno identificato tutti i ragazzi, di cui due provenienti dal Piemonte. Nove di loro sono stati sanzionati, visto che tutti erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale contro la diffusione del Covid.

Inoltre i militari dell’Arma hanno disposto la sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale, per cinque giorni, in quanto il titolare ha aperto in un orario non consentito.

Ultimo aggiornamento: 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA