Covid, finti vaccini per avere il Green Pass: arrestato medico

Attestava l'avvenuta vaccinazione anti-Covid di persone, anche provenienti da altre Regioni, per fare in modo che ottenessero il Green pass, senza somministrare la dose: i carabinieri del Nas di Ancona, con il supporto dei militari del comando provinciale di Ascoli Piceno, al termine di un'articolata attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Fermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari a carico di un medico di medicina generale, che opera nella provincia di Ascoli Piceno.

Il medico vaccinatore è indagato per l'ipotesi di reato di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici nonché di peculato e truffa ai danni dello Stato. L'indagine, come fa sapere il Nas di Ancona in una nota, è partita da un'informazione raccolta dai militari secondo la quale il medico consentiva a più soggetti di ottenere il green pass attestando falsamente la somministrazione del vaccino anti-Covid.