Covid, focolaio al San Carlo di Potenza, l'ospedale: «Dipendenti di Ginecologia a cena senza osservare le norme»

«Sono stati registrati nove casi positivi, tutti asintomatici, tra gli addetti del reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Carlo di Potenza». Lo ha reso noto il Dipartimento Salute della Regione Basilicata. «Il focolaio - è scritto nel comunicato - non è partito all'interno del nosocomio, ma è legato a un evento privato a cui hanno preso parte fuori dalla struttura sanitaria diversi addetti del reparto, non osservando le necessarie misure di sicurezza». Il reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Carlo «è regolarmente aperto e sono garantite tutte le misure di sicurezza così come è stato fatto finora».

Ultimo aggiornamento: 13:59

