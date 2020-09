Foggia, invitato alle nozze positivo al Covid: in cento finiscono in quarantena

E' risultato positivo al Covid 19 dopo aver partecipato ad un matrimonio che si è tenuto al scorsa settimana a Foggia e per questo motivo circa cento invitati sono stati posti in isolamento fiduciario. L'uomo, dopo essere risultato positivo al tampone, ha allertato la Asl di Foggia che ha avviato lo screening degli invitati al matrimonio per tracciare l'eventuale catena di contagio. «Gli invitati sono stati posti in sorveglianza attiva - informano dalla Asl di Foggia - per monitorare il loro stato di salute. Sempre dalla Asl specificano che i tamponi, secondo direttive regionali, vengono effettuati solo in caso di sintomatologia da Covid 19».

