Aveva solo 62 anni ed è morto di Covid: non era un integralista No vax ma nemmeno si era fatto convincere dal suo migliore amico che pure la morte, nel 2020, l’aveva vista in faccia. È mancato in Terapia intensiva a Pordenone, Giancarlo Floriduz: lascia quattro figli. Originario di Motta di Livenza (Tv), negli ultimi anni viveva con la sua compagna a Barcis.

