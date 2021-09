ROVEREDO (Pordenone) - Si presenta all'asilo nido, in cui lavora come insegnante, ma non ha il green pass. Per questo una docente è stata rimandata indietro ed è stata costretta a rimanere fuori dall'istituto per bambini. Si tratta dell'unico caso segnalato in regione nel giorno del debutto del green pass a scuola.

Sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Roveredo in Piano (Pn), che hanno verbalizzato l'accaduto.