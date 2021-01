Covid, in Puglia sfondato il tetto dei 100mila contagi. Nel bollettino 1.500 nuovi casi e 27 decessi

Quasi 1.500 i nuovi casi di positività al Covid-19, nel bollettino odierno diffuso dalla Regione Puglia attraverso il DIpertimento di promozione della salute. E oltre 100mila dall'inizio della pandemia. Sono, infatti, 1.499 i positivi a fronte di 10.880 tamponi effettuati: 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Rispetto a ieri, peggiora il rapporto tra nuovi casi e tamponi, oggi attestato sul 13,78%

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.110.495 test. 43.068 sono i pazienti guariti. 54.735 sono i casi attualmente positivi, in aumento rispetto a ieri. In peggioramento tutti i principali indicatori: positivi trattati a domicilio (53.184) e pazienti sottoposti a ricovero (1.551).

Dall'inizio della pandemia, come anticipato, il totale dei casi positivi Covid in Puglia ha superato il tetto dei centomila ed è giunto, per l'esattezza, a quota 100.451 casi, così suddivisi:

38598 nella Provincia di Bari;

11389 nella Provincia di Bat;

7397 nella Provincia di Brindisi;

21849 nella Provincia di Foggia;

7989 nella Provincia di Lecce;

12580 nella Provincia di Taranto;

551 attribuiti a residenti fuori regione;

98 provincia di residenza non nota.

