Covid, 905 nuovi casi e 23 decessi in Puglia. Stabile il tasso di positività: 9,16%. Continuano a calare gli attualmente positivi

In base al bollettino diffuso dal dipartimento Promozione della Salute della regione Puglia, oggi sono 905 i casi positivi a fronte di 9.880 test effettuati: 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Stabile il tasso di positività: 9,16 casi riscontrati ogni cento test (ieri era del 9,56%)

Sono stati registrati 23 decessi: 5 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.487.903 test. 102.858 sono i pazienti guariti (+1.128 rispetto a ieri). 33.084 sono i casi attualmente positivi (-246 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 139.701, così suddivisi:

53.048 nella Provincia di Bari;

15.021 nella Provincia di Bat;

10.322 nella Provincia di Brindisi;

28.537 nella Provincia di Foggia;

11.829 nella Provincia di Lecce;

20.212 nella Provincia di Taranto;

579 attribuiti a residenti fuori regione;

153 provincia di residenza non nota.

