Covid, Iss: Rt aumenta a 0,86, Campania a rischio moderato con allerta di resilienza

Leggero aumento dell'Rt nazionale secondo la bozza di monitoraggio Iss. L'incidenza a livello nazionale resta stabile, con 29 casi per 100.000 abitanti (periodo 11/10/2021 - 17/10/2021), mentre si registra un lieve aumento dell'Rt nazionale. L'indice di trasmissibilità nel periodo 29 settembre - 12 ottobre 2021 è stato pari a 0,86 (range 0,82 - 0,90), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente quando si registrava il valore di 0,85, e già in leggera crescita rispetto alla settimana ancora precedente che aveva visto l'indice a 0,83. I dati sono ora all'esame della cabina di regia.

Diminuisce occupazione ospedali

Continua a diminuire il tasso di occupazione dei malati di covid negli ospedali italiani secondo quanto riferisce la bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all'esame della cabina di regia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in diminuzione al 3,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 19/10/2021) rispetto al 4,1 della settimana precedente, con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 370 (12/10/2021) a 355 (19/10/2021). L'occupazione in aree mediche diminuisce ancora al 4,2% dal 4,6. I ricoverati in queste aree diminuiscono da 2.665 (12/10/2021) a 2.423 (19/10/2021).

Quattro regioni a rischio moderato

Secondo la bozza del report, Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte sono a rischio moderato. Sono 4 le Regioni e province autonome che «risultano classificate a rischio moderato: Abruzzo, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte. Le restanti risultano classificate a rischio basso. Una Regione riporta un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza». È quanto emerge dalla nota dell'Istituto superiore di sanità ( Iss) con i principali dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regina.