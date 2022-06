Bollettino Covid Italia oggi 11 giugno, 22.104 nuovi positivi e 60 morti: tasso di positività all'11,8%

Covid, bollettino Italia. Sono 22.104 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.554. Le vittime sono invece 60, tre in meno rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 187.234 tamponi con il tasso di positività all'11,81%, in calo rispetto al 12,67% di ieri.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Long Covid e perdita olfatto, dagli steroidi al plasma: così... VADEMECUM Omicron 5, ecco come evitare il contagio: le 6 precauzioni da seguire... LA RICERCA Covid, il gene che aumenta il rischio di mortalità «nato...

Long Covid e perdita olfatto, dagli steroidi al plasma: così sarà possibile curarla. Le sperimentazioni

Sono 193 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.076, ovvero 86 in meno di ieri.

I numeri

Gli attualmente positivi sono 620.966, dunque 2.455 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.634.065 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.365. I dimessi e i guariti sono 16.845.734, con un incremento di 24.853 rispetto a ieri.

A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (3.088), Lazio (2.942) e Sicilia (2.183).