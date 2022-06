Bollettino Covid di venerdì 3 giugno: 9.429 casi e 40 morti, tasso di positività risale al 13,3%

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 3 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 9.429 su 70.689 tamponi (ieri erano stati 17.193 su 181.055 tamponi), per un tasso di positività del 13,3%. I morti di oggi sono 40 (ieri erano stati 79). Gli attualmente positivi calano di quasi 8mila unità, grazie ai quasi 18mila guariti in un giorno.

APPROFONDIMENTI GLI INTROVABILI Milano, il 58% di bar e hotel vuole assumere ma 8 su 10 non hanno... LE REGOLE Covid, mascherine e Green pass, cosa cambia dal 15 giugno? Dalle Rsa...

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.467.642 (+9.429) di cui 16.652.711 dimessi e guariti (+17.496) e 166.875 morti (+40). Gli attualmente positivi sono 648.056 (-7.844) di cui 643.187 in isolamento domiciliare (-7.898), 4.644 ricoverati con sintomi (-55) e 225 malati in terapia intensiva (-1). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 9 (ieri erano stati 27).