Bollettino Covid di sabato 4 giugno: 22.527 casi e 47 morti, tasso di positività cala sotto il 12%

Covid in Italia, il bollettino di sabato 4 giugno 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.527 su 188.996 tamponi (ieri erano stati 9.429 su 70.689 tamponi), per un tasso di positività dell'11,9%. I morti di oggi sono 47 (ieri erano stati 40). Gli attualmente positivi calano di oltre seimila unità, grazie ai quasi 30mila guariti in un giorno.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 17.490.451 (+22.527) di cui 16.681.659 dimessi e guariti (+28.948) e 166.922 morti (+47). Gli attualmente positivi sono 641.870 (-6.186) di cui 637.210 in isolamento domiciliare (-5.977), 4.442 ricoverati con sintomi (-202) e 218 malati in terapia intensiva (-7). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 17 (ieri erano stati 9).