Bollettino Covid di domenica 7 agosto: quasi 27mila casi e 74 morti. Calano i contagi e i ricoveri

Covid in Italia, il bollettino di domenica 7 agosto 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 26.662 su 166.481 tamponi (ieri erano stati 35.004 su 229.180 tamponi), per un tasso di positività del 16% (ieri era stato del 15,2%). I morti di oggi sono 74 (ieri erano stati 158).

APPROFONDIMENTI LINEE GUIDA Scuola, le nuove regole per il rientro a settembre: dal ricambio... USA Joe Biden guarito dal Covid: «Negativo al tampone, ma resta in... OMICRON Cina, focolaio di Covid sull'isola tropicale di Hainan: scatta un...

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.313.427 (+26.662) di cui 20.045.335 dimessi e guariti (+37.084) e 173.136 morti (+74). Gli attualmente positivi sono 1.094.956 (-10.502) di cui 1.085.688 in isolamento domiciliare (-10.411), 8.926 ricoverati con sintomi (-97) e 342 malati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 25 (ieri erano stati 26).