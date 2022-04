Bollettino Covid di sabato 9 aprile 2022: 63.992 nuovi positivi e 112 morti

Covid in Italia, il bollettino di sabato 9 aprile 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 63.992 su 438.449 tamponi (ieri erano stati 66.535 su 442.029 tamponi), per un tasso di positività del 14,59%. I morti di oggi sono 112 (ieri erano stati 144), mentre i positivi calano di circa 12mila unità, grazie agli oltre 76mila guariti in un solo giorno. In lieve calo i ricoveri, fermo invece il dato sui malati in terapia intensiva.

Nel Lazio 7.255 nuovi positivi (3.689 a Roma) e quattro morti

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia sale dunque a 15.238.128 (+63.992), di cui 160.658 morti (+112) e 13.839.605 dimessi e guariti (+76.051). Gli attualmente positivi sono 1.237.865 (-11.742), di cui 1.227.380 in isolamento domiciliare (-11.663 rispetto a ieri), 11.023 ricoverati con sintomi (-79) e 462 malati in terapia intensiva (stesso dato di ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono invece 42 (ieri erano stati 52).